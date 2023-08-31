В Севастополе затягивается реставрация одного из знаковых городских объектов

В Севастополе затягивается ремонт одного из знаковых городских объектов – Таврической лестницы. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Таврическая лестница находится на центральном холме Севастополя и соединяет улицу Большую Морскую с улицей Павличенко. Является объектом культурного наследия регионального значения.

Контракт на ее реставрацию был заключен в январе текущего года между ГБУ «Парки и скверы» и компании «Севпроектмонтаж». Подрядчик обязался восстановить лестницу к 1 сентября. ГБУ «Парки и скверы» обещало заплатить за это заключило контракт с компанией «Севпроектмонтаж» 38,9 млн рублей.

Но что-то пошло не так, и срок завершения работ «по независящим от сторон контракта обстоятельствам» перенесли с 1 сентября на 25 декабря 2023 года.

При этом эксперты заявляют, что после реставрации лестница может утратить статус объекта культурного наследия, так как ничего ценного может не остаться.

Вопреки обещанию сохранить лестничные марши в первоначальном виде, строители активно орудуют болгаркой, кувалдой и зубилами, подгоняя ступени под нужный размер и укладывая на новое бетонное основание, пишет Sevkor.

«Нижняя часть, она необработанная, и она выступает. Она специально сделана так, необработанной, чтобы, заглубляясь в землю, в грунт, который под лестницей, скреплялась этим грунтом. Они теперь уложили бетон, конечно, он ровный – теперь эти ступени не укладываются, – цитирует телеканал «НТС» реставратора памятников каменного зодчества Анатолия Туманова. – Поэтому им приходится их обрабатывать, обрезать «ненужные», в их понимании, части».

В правительстве Севастополя уверяют, что после реставрации лестница будет выглядеть так же, как и до.

«Ступеньки нумеруются. Если мы помним, такую же технологию применяли на «Штыке и парусе», то есть ступени демонтируются, очищаются, поврежденные элементы восстанавливаются тем же самым камнем. Те участки, которые извлечены, они нумеруются, потом по нумерации также укладывается, ступенька к ступеньке, как они были исторически сложены. Просто они реставрируются. Могу гарантировать, что исторический облик этой лестницы будет сохранен», – заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

Севастополь, Лиана Макоба

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