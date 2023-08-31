В Ялте пересчитали туристов

В Ялте подвели предварительные итоги туристического сезона.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, с начала года в Большой Ялте побывали почти 1,5 млн отдыхающих. Это 40% от общего числа гостей Крыма.

Средняя заполняемость мест размещения составила 60%, некоторые отели могут похвастаться загрузкой свыше 80%.

В городе надеются на бархатный сезон: до середины сентября сохранится летняя жара, а потом установится по-настоящему комфортная погода.

Ялта, Лиана Макоба

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