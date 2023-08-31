В Крыму продлили период чрезвычайной пожарной опасности до конца недели.

Как уже сообщал «Новый День», экстренное предупреждение в связи с жаркой погодой было объявлено на полуострове с 29 августа на 3 дня. Сегодня его продлили.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1-3 сентября в западных, южных, центральных, горных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность», – сообщили в ГУ МЧС РФ по РК.

Напомним, с начала июля в Крыму действует особый противопожарный режим: запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях.

Симферополь, Лиана Макоба

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