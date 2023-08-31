Жидкие отходы Севастополя будут сливаться в Финский залив – новая географическая реальность

Канализационные стоки Севастополя собираются направить в Финский залив. К такому выводу можно прийти, проанализировав проектную документацию по прокладке трубопровода для сточных вод в Севастопольской бухте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», строительные работы на причале №44 начались больше года назад, однако общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы «Проектирование и строительство береговой базы судов в г. Севастополь (в части глубоководного выпуска)» были объявлены только в июле текущего года.

Заинтересованным горожанам предлагалось изучить несколько томов исследовательской работы, обосновывающей экологичность данного проекта, подразумевающего минимальное воздействие на окружающую среду.

Напомним, в районе Угольной бухты предполагается построить новый глубоководный выпуск сточных вод. Полукилометровую трубу должны проложить в специальной траншее. Средняя глубина залегания составит 9,4 метра. Новый выпуск подключат к канализационному коллектору в период строительства очистных сооружений и внутриплощадочных сетей водоотведения.

Первоначально рассматривались два варианта: строительство глубоководного выпуска и без него. И оказалось, что «отказ от строительства глубоководного выпуска нецелесообразен в связи с тем, что это спровоцирует дальнейшее неконтролируемое ухудшение ситуации со сбросами загрязняющих веществ в акваторию Черного моря г. Санкт-Петербурга».

Обнаружившие новую географическую реальность журналисты внимательно изучили остальные документы и нашли еще много интересного.

«Так, в пояснительной записке место расположения объекта указано: Республика Крым, г. Севастополь, причал № 44, – пишет «Севастопольская газета». – Но Республика Крым и город федерального значения Севастополь – два разных субъекта. Объединить их в одном адресе, значит, что-то не понимать в территориальном делении Российской Федерации или заранее идти на подлог. Ведь данные о природоохранных территориях на месте строительства запрашивались у министерства экологии Республики Крым. Разумеется, в ответе говорится, что Крым там ничего не охраняет».

Кстати, сама пояснительная записка начинается со ссылки на Постановление №125 от 21.02.2023 администрации Сакского района Республики Крым, в котором говорится о строительстве глубоководного выпуска в городе Евпатория.

В параграфе проектной документации «4.5 Территории природоохранных ограничений» в зоны ограничений участка изысканий в соответствии с Водным Кодексом РФ внесены Финский залив (Невская губа) и бухта Новая Канонерская гавань.

«Все это наводит на мысль, что проектную документацию откуда-то просто переписали, не особо корректируя, а заказчики не читали ее вообще», – отмечает издание, напоминая: проектную документацию на строительство береговой базы судов выполняло московское общество с ограниченной ответственностью «ГТК». Заказчиком выступило общество с ограниченной ответственностью «ТСИ». При этом «Раздел: оценка воздействия на окружающую среду» к «Проектированию и строительству береговой базы судов в г. Севастополь» (в части глубоководного выпуска) по заказу государственного казенного учреждение города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» выполнила московская компания ООО «ЗИОН».

«Все эти ошибки или опечатки в дальнейшем негативно влияют на производство строительных работ и дорого обходятся нашему городу: обычно такие проекты признаются некачественными и отправляются на перепроектирование. А бюджет строек увеличивается в несколько раз», – резюмирует «Севастопольская газета».

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»