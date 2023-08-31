Главы Симферополя и Севастополя теряют позиции в национальном рейтинге мэров Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам июня и июля глава крымской столицы Михаил Афанасьев опустился с 51-го места на 56-е, а севастопольский градоначальник Михаил Развожаев – с 27-го на 29-е.

Отметим: ровно с такими же результатами (56 и 29 места) оба мэра завершили 2022 год. В течение последующих 5 месяцев обоим удалось улучшить свои позиции.

Так, Афанасьеву зачли в плюс обещание сократить актуальную очередь в детские сады, текущие работы по благоустройству и встречу с председателями советов симферопольских МКД. Но, очевидно, на одних встречах и обещаниях далеко не уедешь, и Афанасьев летом потерял в национальном рейтинге сразу 5 позиций.

Глава Севастополя Михаил Развожаев подробно разъясняет жителям и гостям города природу громких звуков, раздающихся регулярно. Все службы города приведены в готовность к различным ситуациям, включая атаки беспилотников. Он медийно активен и всячески подчеркивает, что и город, и его, как губернатора, поддерживает президент России. Однако такая медийность играет и против градоначальника.

Так, 12 июля он проанализировал результаты своей трёхлетней работы, включая обещания, которые давал президенту России, в частности, о строительстве на Северной стороне больницы на 140 коек. «Больница так и не появилась, но идут многочисленные обсуждения строительства с общественниками. Также не закончена работа по принятию правил землепользования и застройки (ПЗЗ) и коррекции Генплана города Севастополя, – отмечают эксперты. – Среди других проблем: город и окрестности не газифицированы в полном объёме. Проект «Умный город» не развивается».

Любопытно, что Развожаев принимает участие и в национальном рейтинге губернаторов, и там его показатели гораздо лучше, чем в мэрском: завершив 2022 год на 33 позиции, губернатор Севастополя к июлю поднялся на 22-ую. Но за прошедшие два месяца снова откатился назад – на 23 строчку.

Разница в критериях оценки Развожаева как мэра и как губернатора не уточняется.

Симферополь, Олег Яковенко

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