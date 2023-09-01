«Это смех»: власти Крыма оценили квартиру Зеленского в Ялте

Власти Крыма оценили национализированную в Ялте квартиру президента Украины.

Как уже сообщал «Новый День», в 2013 году жена будущего президента Украины Елена Зеленская приобрела 130-метровый пентхаус в ЖК «Император» в Ливадии (в 150 метрах от царского дворца). После перехода Крыма в состав России все права собственности, возникшие во время украинского периода полуострова, автоматически были признаны действительными в рамках законодательства РФ.

Сами Зеленские с 2014 года в Крыму не появлялись, но коммунальные счета за свою крымскую недвижимость оплачивали исправно.

Например, в декабре 2022 года Елена Зеленская перечислила коммунальщикам 100 тысяч рублей. Этих денег хватило до августа.

За квартирой присматривала мать одного из украинских депутатов, живущая в Крыму.

Вопрос о квартире Зеленских неоднократно поднимался в ходе обсуждения возможности национализации имущества украинских олигархов в Крыму. Эта работа началась в конце октября 2022 года, в рамках первой волны национализировано более 500 объектов. Квартиры Зеленских в том списке не было.

В марте текущего года глава РК Сергей Аксенов заявил, что квартиру отдадут либо малообеспеченной, либо многодетной семье. Но в подробности тогда вдаваться не стал.

В мае недвижимость Зеленских внесли в список национализации. В конце мая заявлялось, что квартиру уже передали в муниципальную собственность Ялты. В июле выяснилось, что право собственности РК на эту жилплощадь зарегистрировано только 27 июня 2023 года, и в собственность города ее еще не передали.

Между тем, Госсовет Крыма принял решение выставить квартиру Зеленского на аукцион, который должен состоятся осенью.

«Сколько может стоить его ялтинская квартира? При самом оптимистичном варианте 200-300 тысяч долларов – это смех, он в день больше кладет в карман», – заявил РИА Новости спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Цена, действительно, смешная: за такие деньги в ЖК «Император» продают квартиры площадью в 2 раза меньше, с небольшим балконом и видом на расположенный за домом холм. А вот квартира площадью 116 метров и видом на море и Ливадийский дворец стоит уже 1 млн долларов.

У Зеленских же, напомним, 130 метров в пентхаусе и огромная терраса с видом на море, дворец и горы.

Ялта, Олег Яковенко

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