В Крыму задержали полицейского с полным багажником наркотиков

В Советском районе Крыма задержали сотрудника полиции с наркотиками в автомобиле.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД по РК, в Белогорском районе сотрудники ГИБДД решили остановить ВАЗ-21012, однако водитель их требование проигнорировал и увеличил скорость.

Началась погоня. Автомобиль остановили недалеко от села Пруды Советского района. «При осмотре в багажнике автомобиля выявлено около одного килограмма высушенных частей наркосодержащего растения. Установлено, что автомобилем управлял сотрудник ОМВД России по Советскому району», – сообщили в ведомстве.

И добавили: при подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов и «понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».

Симферополь, Олег Яковенко

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