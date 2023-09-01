Арбитражный суд Крыма начинает рассмотрение по существу иска о возмещении ущерба, нанесенного водной блокадой

Арбитражный суд Крыма начнет рассмотрение по существу иска о возмещении ущерба, нанесенного полуострову водной блокадой, в сентябре.

Как уже сообщал «Новый День», иск был подан в первых числах июля, сумма предъявленных претензий превышает 152 миллиарда рублей. Предварительные слушания состоялись 31 июля.

Ответчиками назначены министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала.

Они на суде присутствовать не будут, но власти Крыма считают, что этого и не требуется: требования субъекта РФ в суде без участия страны-ответчика не будут менее легитимными, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Собранная доказательная база состоит из более чем 15 тысяч документов. Истец намерен предъявить претензии не только Украине, но и западным странам.

Первое заседание намечено на 13 сентября.

Дополнительно будет проанализирован ущерб от подрыва дамбы Каховской ГЭС, а также косвенные убытки, нанесенные полуострову водной блокадой.

Симферополь, Олег Яковенко

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