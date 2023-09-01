Глава Крыма подвел предварительные итоги туристического сезона

С начала текущего года Крым принял 3,79 миллиона туристов. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», турпоток в текущем году сократился на на 28% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. «Туристическая отрасль работала в непростых условиях, но тем не менее курортный сезон состоялся, – заявил глава Крыма. – Со следующей недели министерство курортов и туризма Республики Крым начинает прием заявок от субъектов туриндустрии и смежных отраслей на выплаты из расчета 4 МРОТ на каждого сотрудника при выполнении условий по сохранению занятости. Данная мера направлена на поддержку коллективов и предприятий.

Для определения выплат за отчетный период взят третий квартал, когда численный состав сотрудников самый высокий. Все подробности будут размещены на сайте Минкурортов РК».

Аксенов добавил, что вместе с федеральным правительством разрабатываются другие меры для поддержки и развития сферы туризма в осенне-зимний период.

Симферополь, Лиана Макоба

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