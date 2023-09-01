Севастопольцам придется копить на кладовку не менее 5 лет

Жителям Севастополя придется копить не менее 5 лет, чтобы купить квартиру площадью не более 20 метров (в России их называют жилыми кладовками). Причем, зарплата должна составлять не менее 72 тысяч в месяц, а откладывать ее придется полностью. Подсчеты проводили эксперты «Авито Недвижимости».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среднем, россиянам с доходом около 73 тысяч рублей в месяц (эксперты исходили из того, что средняя зарплата в России составляет 72,8 тысяч рублей) на приобретение квартиры площадью в 20 квадратных метров придется потратить почти 40 средних месячных зарплат.

Кончено, ситуация в регионах неоднородная: например, в Ульяновске подобное жилье можно найти менее чем за 1 млн рублей, в Ижевске и Кирове – 1,1 млн рублей, в Омске и Красноярске – 1,4 млн рублей, в Москве и Петербурге – 4 млн, а в Сочи – 4,8 млн.

При этом жители Красноярска могут накопить на такую квартиру быстрее, чем жители Ульяновска, где жилье дешевле: первым понадобится 17 зарплат, вторым – 20.

Москвичам придется потратить 32 средних зарплаты, нижегородцам – 50, севастопольцам – 61 зарплату. Дольше копить будут только сочинцы – им понадобится 86 зарплат.

Поскольку в реальности средняя зарплата в России меньше, чем указанная исследователями, копить на квартиру придется еще дольше.



Севастополь, Лиана Макоба

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