Масштабная борьба с коррупцией в военкоматах Украины обещает вылиться в еще большие поборы

Масштабная борьба с коррупцией, вылившаяся в тотальную проверку медицинских диагнозов «белобилетников», обернется еще большей коррупцией. Об этом заявляют эксперты, анализируя заявления властей.

По словам главы СНБО Алексея Данилова, результаты проверки военных медкомиссий станут известны через 2-3 недели, но уже сейчас он заявляет, что почти в 90% случаев у «инвалидов 1-2 группы» был один и тот же диагноз, а также многие, не лечившись в стационаре и не перенося операций, указывали отсутствие почки, сахарный диабет или другой серьезный диагноз.

«Если так случилось, что вы были здоровым человеком с 18 до 45 лет, условно говоря, и после 24 февраля внезапно начали болеть, то надо просто посмотреть, что произошло. Может, вам нужна помощь», – угрожающе высказался Данилов.

В свою очередь, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщает, что Украина может обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

«В любой фактически (кроме России) стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей, и привезти их в Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность», – заявил он.

«Перспективы каким-либо образом привлечь к ответственности тех «белобилетчиков», кто выехал за границу, близки к нулю, – пишет telegram-канал «Политика страны» –

В то же время в реальной зоне риска находятся люди, получившие белый билет после 24 февраля 2022 года и до сих пор живущие в Украине. При чем вне зависимости от того, купили ли они за деньги справку о непригодности к службе, либо действительно имеют проблемы со здоровьем.

Как раз их в ходе проверок найти и привести к следователям несложно.

И далее есть два варианта.

Либо их заставят повторно пройти комиссию, чтоб подтвердить свой диагноз (не исключено, что на этом этапе вновь придется платить).

Либо к ним применят «презумпцию виновности» – не особо разбираясь, возбудят уголовное дело, а дальше придется доказывать, что ты в реальности болен. Опять же это открывает большие возможности повторно «обилетить» человека, взяв с него деньги за закрытие уголовного дела (или за не объявление подозрения), а также за подтверждение диагноза.

По итогу, объявленная борьба с уклонистами-«белобилетчиками» вряд ли поборет коррупцию на откосе от мобилизации, но может заметно расширить «пищевую цепочку» среди коррупционеров. Помимо врачей и военкомов к ней подключат еще и правоохранителей».

Киев, Платон Ефимчук

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