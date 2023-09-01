Крыму угрожает американская белая бабочка

В Крыму размножается американская белая бабочка. Людям напрямую она не угрожает, но косвенно может нанести большой вред.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бабочки питаются любыми растениями. При этом само растение не погибает, но перестает плодоносит.

По данным крымского управления Россельхознадзора, на полуострове установлено 60 карантинных фитосанитарных зон.

Симферополь, Лиана Макоба

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