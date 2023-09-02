Минобороны: Уничтожены еще два беспилотных катера, нацеленных на Крымский мост

В акватории Черного моря уничтожены еще два беспилотных катера, нацеленных на Крымский мост. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Как уже сообщал «Новый День», первая атака была предпринята накануне около 23:15 мск, но была успешно отбита.

Вторую попытку ВСУ предприняли через 3 часа:

«2 сентября около 02:10 мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Второй украинский морской беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря, – рассказали в Минобороны. – Около 02:20 мск в акватории Черного моря уничтожен третий украинский полупогружной безэкипажный катер».

Керчь, Олег Яковенко

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