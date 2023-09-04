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Понедельник, 4 сентября 2023, 07:35 мск

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Минувшей ночью пресечена попытка ВСУ ударить по объектам на территории России

Фото: Минобороны РФ

Минувшей ночью пресечена попытка ВСУ ударить двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО около 1 часа мск украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области.

Симферополь, Мирослава Мельник

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