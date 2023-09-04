Минувшей ночью пресечена попытка ВСУ ударить по объектам на территории России

Минувшей ночью пресечена попытка ВСУ ударить двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО около 1 часа мск украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области.

Симферополь, Мирослава Мельник

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