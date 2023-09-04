В Черном море уничтожены десантные группы ВСУ, двигавшиеся к Крыму

В Черном море уничтожены десантные группы ВСУ, направлявшиеся в Крым.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, в ночь на 4 сентября в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья.

Симферополь, Мирослава Мельник

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