Зеленский заявил о смене министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о смене министра обороны.

«Я решил произвести замену министра обороны Резникова. На этой неделе парламенту будет предложено принять кадровое решение, – заявил Зеленский. – Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры».

По некоторым данным, Резникова могут назначить послом Украины в Великобритании, но сам отставной министр заявляет, что не знает о таких планах.

Напомним, министерство обороны Украины, возглавляемое Резников, постоянно находилось в центре внимания украинской и мировой общественности из-за громких коррупционных скандалов, а также нарушений в ходе всеобщей мобилизации.

Киев, Платон Ефимчук

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