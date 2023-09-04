На Украине вводится обязательный военный учет для женщин – пока не для всех

На Украине вводится обязательный военный учет для женщин определенных профессий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока военный учет для украинских женщин является добровольным. Однако с 1 октября врачи, медсестры и фармацевты будут обязаны регистрироваться в военкоматах.

На учет будут ставить женщин в возрасте до 60 лет, получивших одобрение ВВК. Этих дам обяжут проходить подготовку к службе и сообщать в военкоматы об изменении места регистрации/жительства, семейного статуса, инвалидности и т. п.

Студенткам выпускных курсов медицинских и фармацевтических вузов предоставляется 1 месяц после завершения учебы, чтобы встать на учет. Если они не обратятся в центры комплектования в течение этого времени, их ждет штраф в размере от 850 до 1700 грн. «Потеряться» не получится: за два месяца до завершения обучения, учебные заведения должны подавать в районные (городские) ТЦК СП списки выпускников, с указанием ФИО, даты рождения, паспортных данных и налогового номера, зарегистрированного места жительства, специальности и даты завершения обучения, номера военно-учетной специальности. Эти списки в ТЦК СП будут храниться в течение 10 лет.

Устроиться на работу без военно-учетных документов новоиспеченным украинским медикам и фармацевтам не получиться. Те, кто получил дипломы до 30 декабря 2022 года, вводится «переходный период»: до конца 2026 года они могут трудоустраиваться как невоеннообязанные.

Один из главных вопросов, волнующий украинских медиков: будут ли выпускать женщин за границу

Пока независимо от специальности, профессии, факта пребывания на военном учете и наличия статуса военнообязанной женщин пропускают за границу беспрепятственно. Однако, отмечают эксперты, учитывая всю диджилизацию военного учета, которая сейчас очень активно внедряется, определенные запреты могут возникнуть и для женщин, которые будут стоять на военном учете.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»