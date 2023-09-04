В Севастополе возбуждено два уголовных дела по факту мошенничества в долевом строительстве

В Севастополе возбуждено уголовное дело о незаконном привлечении денежных средств под видом участия в долевом строительстве в ЖСК «Романсеро».

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, жилищно-строительный кооператив «Романсеро» в 2020 – 2021 годах в качестве застройщика заключил с физическими лицами договоры о совестном паевом участии в строительстве жилого многоквартирного дома №104В по улице Горпищенко. Общая сумма превысила 21 млн рублей.

Однако, в нарушение законодательства о долевом строительстве, денежные средства граждан по указанным договорам перечислялись на расчетные счета иного юридического лица.

Прокуратура направила материалы проверки по данному факту в следственный орган. По результатам их рассмотрения следственный отдел ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере).

Кроме того, по материалам прокурорской проверки возбуждено еще одно уголовное дело: по факту мошенничества путем двойных продаж одних и тех же помещений в этом же строящемся доме.

Севастополь, Лиана Макоба

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