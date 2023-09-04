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Понедельник, 4 сентября 2023, 13:24 мск

Новости Крым

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В Крыму объявлен максимально высокий уровень пожарной опасности

В Крыму объявлен максимально высокий, 5-й уровень пожарной опасности. Информация актуальна для западных, южных, центральных и горных районов РК, а также Севастополя.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Заповедный Крым», в таких погодных условиях резко увеличивается вероятность пожаров с возможным переходом на жилые и общественные здания и сооружения, а также, лесные массивы, что в свою очередь создает угрозу для жизни и здоровья людей.

В Ялтинском горно-лесном заповеднике лесники перешли на круглосуточное патрулирование и мониторинг территорий.

Чрезвычайная пожарная опасность сохраниться на полуострове минимум до 6 сентября, при этом в течение ближайших трех ночей в Крыму ожидаются дожди.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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