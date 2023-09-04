Крым снова входит в маловодный период

Крым в очередной раз входит в маловодный период. Об этом заявили завкафедрой водоснабжения Академии строительства и архитектуры Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,объем водохранилищ в течение августа сократился на 20 миллионов кубометров. «Температуры высокие, огромные потери идут на испарения», – отметил Николенко в эфире радио «Спутник в Крыму».

По словам эксперта, сегодняшних объемов при существующем водопотреблении хватит на полтора года. Кроме того, осенью и зимой прогнозируются осадки, так что водохранилища будут наполняться. Так что засуха, несмотря на начинающийся вододефицитный период, не должна случиться ни в 2024 году, ни в 2025-м.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»