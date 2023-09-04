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Понедельник, 4 сентября 2023, 18:17 мск

Новости Крым

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Крым накроют ливни

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГУП «Крымское управление по метеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие часы и до конца дня 4 сентября в южных и восточных районах Крыма ожидаются местами сильные ливни, грозы, град.

В Ялте и Севастополе дождь идет уже сейчас. К 19:00 по местному времени осадки ожидаются в Керчи, а к полуночи может «накрыть» всю восточную часть полуострова.

По предварительным данным, вторник, 5 сентября, тоже обещает быть «мокрым».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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