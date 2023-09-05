Вице-премьер Хуснуллин провел совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на встрече обсуждались выполнение госпрограммы и проект бюджета на следующие 3 года.

В Севастополе в рамках госпрограммы до конца года обещают ввести 26 объектов. по госпрограмме СЭР введут в эксплуатацию до конца года. КОС «Южные» и больница скорой помощи в их число, похоже, не входят: губернатор Михаил Развожаев назвал их непростыми объектами и поблагодарил Хуснуллина «за системные решения, которые позволят нам продолжить работу».

В Республике Крым в текущем году планируется завершить 170 объектов на сумму 92 млрд рублей. Глава РК Сергей Аксенов заявил: «В целом работы ведутся в соответствии с графиками».

Разве что очистными сооружениями, которые давно требуют реконструкции, в некоторых частях республики до сих пор отсутствуют. На этой теме Аксенов предпочел не останавливаться на подробностях, коротко сообщив: «Обговорили ход строительства и реконструкции канализационно-очистных сооружений в прибрежной зоне республики».

Симферополь, Олег Яковенко

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