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Вторник, 5 сентября 2023, 10:04 мск

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В Крыму обнаружили неизвестных моллюсков

Крымские палеонтологи обнаружили останки неизвестного вида моллюсков. Жили эти существа 190 млн лет назад, но «проявились» только сейчас.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необычный вид окаменелости ученые обнаружили еще в 2015 году и совершенно случайно – обследуя Греческий карьер на юго-востоке Симферополя.

«Изначально в микрорайоне Курцы никаких экспедиций не планировалось, так как раньше место никогда не славилось своими уникальными находками, – цитирует «КП» научного сотрудника Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера «Таврида»» КФУ им. В.И. Вернадского, кандидата геолого-минералогических наук Богдана Зайцева. – Но решили отсмотреть карьер уже по остаточному принципу. Как итог – нашли очень большое местонахождение ископаемой фауны раннего юрского периода на полуострове».

Среди прочего обнаружили и окаменелости неизвестного науке моллюска. Позже выяснилось, что нечто похожие уже находили в Северной Африке, но тогда ученым не хватило материала для обоснования.

Крымчанам потребовалось 8 лет, чтобы описать существо, обитавшее на полуострове в ранний юрский период, и доказать его уникальность: нужно было сравнить находку с окаменелостями всех других известных видов.

В этом году находку была ввели в научный оборот.

Новый вид моллюсков назвали Asteroceras dommerguesi в честь французского исследователя Жанна-Луи Доммерге. Найденный моллюск принадлежит к подклассу аммонитов: вымершему отряду головоногих существ – предков современных осьминогов и наутилусов. По словам ученых 190 миллионов лет назад аммониты жили в просторных и красивых раковинах и могли высовывать из своего «домика» щупальца и глаза.

«Крым оставался «белым пятном» для исследователей палеогеографии Земного шара времени раннего юрского периода, теперь, благодаря новой раскопке, он будет представлять интерес для мировой науки в данной области», – заявил Богдан Зайцев.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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