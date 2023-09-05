Новые пираты: в Крыму угнали катамаран, чтобы утопить его вдали от берега

В Крыму новоявленная пиратка угнала катамаран в Алуште – ее нашли на следующий день, на тонущем судне, в самых растерянных чувствах.
Все началось на причале в Малореченском: хозяин катамарана не обнаружил свое плавсредство там, где его оставил. Обратился в полицию. Но поиски не дали результата.
«Катамаран в другом районе обнаружили пограничники: он тихо тонул в пяти километрах от берега, а отважная амазонка (предварительно – под веществами) пыталась удержаться на борту, но получалось у нее все хуже, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Даму доставили в Приветное на катере, угнанное плавсредство утонуло с концами».
Алушта, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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