Новые пираты: в Крыму угнали катамаран, чтобы утопить его вдали от берега

В Крыму новоявленная пиратка угнала катамаран в Алуште – ее нашли на следующий день, на тонущем судне, в самых растерянных чувствах.

Все началось на причале в Малореченском: хозяин катамарана не обнаружил свое плавсредство там, где его оставил. Обратился в полицию. Но поиски не дали результата.

«Катамаран в другом районе обнаружили пограничники: он тихо тонул в пяти километрах от берега, а отважная амазонка (предварительно – под веществами) пыталась удержаться на борту, но получалось у нее все хуже, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Даму доставили в Приветное на катере, угнанное плавсредство утонуло с концами».

Алушта, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»