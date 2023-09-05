ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Крым

Украина предприняла очередную попытку атаковать Крым.
«Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, – заявили в Минобороны РФ. –
Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым».
Подробности не уточняются.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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