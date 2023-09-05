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Вторник, 5 сентября 2023, 12:45 мск

Новости Крым

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ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Крым

Украина предприняла очередную попытку атаковать Крым.

«Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, – заявили в Минобороны РФ. –

Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым».

Подробности не уточняются.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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