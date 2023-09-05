Экономика Украины не может существовать без западных вливаний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дефицит государственного бюджета страны в августе 2023 года вырос до 130,7 млрд грн по сравнению со 107,6 млрд грн в июле. По общему фонду дефицит вырос до 122,2 млрд грн с 94,9 млрд грн месяцем ранее.

При этом грантовую международную помощь от США в августе Украина не получала, тогда как раньше ежемесячные вливания по этой статье составляли около 45 млрд грн. В итоге поступления в общий фонд госбюджета в августе сократились до 124,7 млрд грн, что на 12 млрд меньше, чем в июле.

В то же время кассовые расходы госбюджета в августе увеличились на 18 млрд – до 310,1 млрд грн, это более чем в 2 раза превышает поступления.

«Рост госдолга – далеко не единственная проблема Украины, -отмечает telegram-канал «Резидент». – Из-за ударов по инфраструктуре уничтожен запас ее прочности, в том числе в энергетике и промышленности, более того, фактически остановлена публикация реальной статистики по собираемости налогов из-за того, что практически весь бизнес ушел в тень».

Киев, Платон Ефимчук

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