В Крыму опять отправили в отставку министра

В Крыму уволили главу республиканского минстроя – об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», накануне вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин провел совещание по вопросам реализации федеральной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя. По итогам этой встречи губернаторы обеих территорий опубликовали позитивные релизы, но, похоже, ситуация не столь радужная, как ее хотят представить местные власти.

«Состоялся разговор с министром строительства и архитектуры Республики Крым Карленом Петросяном. По моей рекомендации Карлен Геннадьевич написал заявление об увольнении по собственному желанию», – рассказал Аксенов.

«Карлен Петросян раньше работал в капстрое Севастополя. И в подведе горхоза тоже успел поработать – и тоже на позиции заместителя директора, – уточняет telegram-канал «Приключения губернатора». – Начальником службы капстроя в Крыму был назначен после того, как осенью 2018 года Евгений Кабанов стал вице-премьером, и вместе с ним в Симферополь перебрался начальник Петросяна Михаил Храмов.

Храмов был уволен с должности министра в сентябре 2021 года, вскоре арестован и получил условный срок. Сегодня Сергей Аксенов сообщил, что предложил уволиться его преемнику сразу после совещания по программе СЭР с вице-премьером.

Во всем этом кадровом круговороте есть одна закономерность: чиновники из Севастополя, поработав в Крыму или в Белгороде, назад уже не возвращаются».

Симферополь, Олег Яковенко

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