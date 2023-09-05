Власти Украины «созрели» для переговоров с Россией и теперь пытаются подготовить к этому общественное мнение. К такому выводу приходят наблюдатели, анализируя заявления Киева.

Как уже сообщал «Новый День», в стране все чаще поднимается вопрос ужесточения мобилизации. Например, только за последние дни подняты вопросы отмены отсрочек для получающих второе образование и ограниченно годных (даже больных туберкулезом и СПИДом), а также начата – пока только на словах – кампания по возвращению мужчин призывного возраста из-за границы.

На первый взгляд, в этих заявлениях украинской власти нет никакой логики, так как ни к чему, кроме паники, они не приводят.

Однако ряд экспертов считает, что главная цель всего происходящего – как раз запугать население и довести социальное напряжение до такой точки, что даже самые упертые националисты потребуют переговоров с Россией, причем на любых условиях, даже ценой возможных территориальных уступок.

«Иначе эту задачу не решить, ведь власть сама «раскочегарила» желание украинцев полной победы с выходом на границы 1991 года и завысила ожидания от успешного контрнаступления, – пишет telegram-канал «Резидент». – Сбить эту «волну ожиданий» и привести общество к осознанию остановиться, и начать мирные переговоры по урегулированию военного конфликта по-другому, пожалуй, и невозможно (есть вариант небольшого военного поражения, но где гарантии, что РФ остановится).

Поэтому кейс мобилизации обостряют и доводят до пика, чтобы люди уже были согласны на все: «переговоры хоть с чертом, хоть с Богом», лишь бы остановить войну».

Киев, Платон Ефимчук

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