В Крыму чиновники заплатили ребенку 50 тысяч рублей за нападение бродячей собаки

Администрация Армянская заплатила 6-летнему ребенку 50 тысяч рублей за нападение бродячей собаки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в апреле текущего года в микрорайоне имени Генерала Корявко.

В результате происшествия ребенок получил травмы, ему назначены прививки, прием антирабической сыворотки.

«Поскольку ответственным лицом за отлов безнадзорных животных является администрация города, прокурор, в целях защиты прав ребенка, обратился в суд с иском о взыскании с органа местного самоуправления компенсации морального вреда, – сообщили в прокуратуре РК. – Суд, рассмотрев представленные прокурором доказательства, исковые требования удовлетворил».

Армянск, Лиана Макоба

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