В Крыму разработали приложение для распознавания текста на фото

В Ялте создали приложение для распознавания текста на фото.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разработкой занимались студенты ялтинского филиала Гуманитарно-педагогической академии КФУ имени Вернадского.

Приложение, созданное на основе искусственного интеллекта, можно использовать на любом устройстве (оно, кстати, находится в открытом доступе на сайте вуза).

Сейчас перенос текста с фото возможен на русском и английском языках. В дальнейшем планируется интегрировать нейросеть по предобработке изображения для отделения излишней информации: шума, мелких, незначительных деталей, ухудшающих распознавание.

Ялта, Лиана Макоба

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