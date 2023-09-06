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Среда, 6 сентября 2023, 09:32 мск

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В Крыму разработали приложение для распознавания текста на фото

В Ялте создали приложение для распознавания текста на фото.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разработкой занимались студенты ялтинского филиала Гуманитарно-педагогической академии КФУ имени Вернадского.

Приложение, созданное на основе искусственного интеллекта, можно использовать на любом устройстве (оно, кстати, находится в открытом доступе на сайте вуза).

Сейчас перенос текста с фото возможен на русском и английском языках. В дальнейшем планируется интегрировать нейросеть по предобработке изображения для отделения излишней информации: шума, мелких, незначительных деталей, ухудшающих распознавание.

Ялта, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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