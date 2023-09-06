В Севастополе стало больше проблемных домов – ситуацию разбирали на очередном заседании постоянно действующей межведомственной рабочей группы по профилактике и противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере земельных правоотношений и градостроительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Единый реестр проблемных объектов РФ внесены 12 севастопольских многоквартирных домов, в том числе ЖСК «Остряково», ЖСК «Жилком», ПК ЖСК «Парковый-14», ЖСК «Корабел», ЖСК «Романсеро». В отношении руководства последнего возбуждено уголовное дело, а дом придется достраивать городу.

Однако выявлены нарушения и при строительстве жилых домов № 5 по ул. Тульской, № 22 по ул. Глеба Успенского, № 1 по ул. Леваневского, № 3-А по ул. Ломоносова и дома по ул. Адмирала Азарова/Ленинградской.

Руководителям структурных подразделений правительства Севастополя рекомендовано оказать содействие в восстановлении прав граждан, вложивших свои деньги в возведение многоквартирных домов.

До сих пор не решены вопросы с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов по ул. Генерала Крейзера (застройщик ЖСК «Центр») и ул. Военных строителей (ЖСК «Скифия»), в строительство которых привлечены средства пайщиков. Данные объекты должны были заселить еще два года назад, но пайщики свои квартиры так и не получили.

Севастополь, Олег Яковенко

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