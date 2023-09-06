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Среда, 6 сентября 2023, 10:12 мск

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Крымчане нашли в лесу взрывоопасный клад

Жители Бахчисарайского района пошли погулять в лес и вернулись домой с ящиком боеприпасов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчины утверждают, что взрывоопасный клад валялся на виду у дороги. Зачем прихватили его с собой, объяснить не могут.

Полиция изъяла у них 17 запалов для ручных гранат, 6 детонаторов, 3 взрывпакета, 3 гранаты (РДГ-5 и Ф-1), электродетонатор и взрыватель минометной мины.

«Как все это добро оказалось в лесу – выясняется, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Двух корешей пока что отправили под домашний арест».

Бахчисарай, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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