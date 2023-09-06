В Минстрое Крыма назначен врио руководителя

В министерстве строительства и архитектуры Крыма назначен временно исполняющий обязанности руководителя. Соответствующий указ появился на официальном сайте правительства республики.

Как уже сообщал «Новый День», накануне, после совещания по вопросам реализации федеральной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, проведенного вице-премьером правительства России Маратом Хуснуллиным, и разговором с главой РК Сергеем Аксеновым, прежний министр Карлен Петросян написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Временно исполнять его обязанности назначен заместитель министра Александр Резников.

Симферополь, Олег Яковенко

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