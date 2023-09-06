В Минстрое Крыма назначен врио руководителя

В министерстве строительства и архитектуры Крыма назначен временно исполняющий обязанности руководителя. Соответствующий указ появился на официальном сайте правительства республики.
Как уже сообщал «Новый День», накануне, после совещания по вопросам реализации федеральной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, проведенного вице-премьером правительства России Маратом Хуснуллиным, и разговором с главой РК Сергеем Аксеновым, прежний министр Карлен Петросян написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Временно исполнять его обязанности назначен заместитель министра Александр Резников.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube