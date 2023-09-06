Украина угрожает Польше и Евросоюзу судом

Украина угрожает Польше и Евросоюзу судебным иском, если запрет на экспорт сельскохозяйственной продукции будет продлен после 15 сентября. Об этом заявил замминистра экономики Тарас Качка в интервью западной прессе.

Как уже сообщал «Новый День», весной текущего года пять государств-членов Европейского Союза, граничащих с Украиной, – Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария обратились к Совету ЕС с просьбой о введении временного запрета на ввоз украинской сельхозпродукции. Они заявили: так как украинская сельхозпродукция поступает на общеевропейский рынок без пошлин, местные производители оказались в очень невыгодном положении.

Первый запрет был введен 2 мая, 5 июня его продлили до 15 сентября. Украина возмутилась и потребовала отменить эмбарго. В ответ Польша заявила, что продлит запрет после 15 сентября, даже если Евросоюз снимет ограничения.

«При полном уважении и благодарности к Польше, в случае введения каких-либо запретов после Украина подаст иск против Польши и ЕС во Всемирную торговую организацию», – заявил Качка.

Накануне замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква говорил: если Брюссель не примет меры, то Киев «оставляет за собой выбор правовых механизмов реагирования».

А украинский МИД подчеркивал, что Киев оставляет за собой право инициировать арбитражное разбирательство в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС или обратиться в ВТО

Киев, Платон Ефимчук

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