В Севастополе ребенка не пустили в школу из-за цвета волос

В Севастополе школьницу не пустили на уроки из-за цвета волос.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 15-летняя горожанка решила сменить имидж и покрасила волосы хной. В новом облике 5 сентября пришла на занятия и столкнулась с директором школы. Та заявила, что крашенным в школу нельзя – якобы, это запрещает устав учебного заведения, и запретил пускать девочку на занятия.

Школьница пожаловалась родителям, они попытались поговорить с директором. Но дама на контакт не пошла.

На занятия девочку все же пустили – после того, как ее отец в беседе с классным руководителем пригрозил вызвать полицию.

«Руководство школы поставило ультиматум: волосы нужно перекрасить обратно, есть время одуматься до понедельника. Но хну вымывать химией вредно, остается только ждать», – пишет telegram-канал «Mash на волне».

И действительно, перекрашивать хну можно не ранее, чем через 3 месяца. А лишать ребенка доступа к образованию запрещает законодательство. Так что, возможно, в этой истории появится еще и прокуратура.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»