В Севастополе ребенка не пустили в школу из-за цвета волос

В Севастополе школьницу не пустили на уроки из-за цвета волос.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 15-летняя горожанка решила сменить имидж и покрасила волосы хной. В новом облике 5 сентября пришла на занятия и столкнулась с директором школы. Та заявила, что крашенным в школу нельзя – якобы, это запрещает устав учебного заведения, и запретил пускать девочку на занятия.
Школьница пожаловалась родителям, они попытались поговорить с директором. Но дама на контакт не пошла.
На занятия девочку все же пустили – после того, как ее отец в беседе с классным руководителем пригрозил вызвать полицию.
«Руководство школы поставило ультиматум: волосы нужно перекрасить обратно, есть время одуматься до понедельника. Но хну вымывать химией вредно, остается только ждать», – пишет telegram-канал «Mash на волне».
И действительно, перекрашивать хну можно не ранее, чем через 3 месяца. А лишать ребенка доступа к образованию запрещает законодательство. Так что, возможно, в этой истории появится еще и прокуратура.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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