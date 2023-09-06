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Среда, 6 сентября 2023, 18:20 мск

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Половина украинских беженцев может никогда не вернуться на родину

Половина украинских беженцев может никогда не вернуться на Украину. Таковы прогнозы Центра экономической стратегии, сделанные на основе опроса, проведенного в апреле –мае текущего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за рубежом остаются до 6,7 млн украинцев. Большинство из них находится в Польше и Германии. О готовности вернуться на родину, когда ситуация позволит это сделать, заявили чуть больше половины участников опроса. 6% – в основном, это жители восточной части страны, возвращаться точно не собираются. Остальные отвечали уклончиво. Из чего эксперты сделали вывод, что около 3,3 млн беженцев могут не вернуться, что будет стоит Украине 7% ВВП: экономические потери в течение следующих десяти лет могут достигать 113 млрд долларов.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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