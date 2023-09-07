ВСУ пытались атаковать Ростов-на-Дону

ВСУ минувшей ночью пытались атаковать беспилотниками Ростов-на-Дону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 3 часов дежурные средства ПВО уничтожили два БПЛА самолетного типа над территорией Ростовской области.

Глава региона Василий Голубев уточнил, что один из сбитых дронов упал за городом к западу от Ростова-на-Дону, второй – в центре, возле дома №42 на улице Пушкинской (недалеко от штаба ЮВО). Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался.

На прибыли сотрудники экстренных служб, полиция и военные.

Ростов-на-Дону, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»