Житель Севастополя накопил 1,5 млн долга по алиментам дочери

Житель Балаклавы категорически отказывался платить алименты дочери – задолженность достигла 1,5 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ ФССП РФ по РК и Севастополю, мужчина алименты платил, но нерегулярно и значительно меньше положенного. В итоге накопил более 1 млн 480 тысяч рублей долга.

Мать ребенка обратилась в суд, который встал на ее сторону. Однако жадный отец судебное решение проигнорировал, от общения с приставами уклонялся.

Тогда к основному долгу добавили еще 100 тысяч исполнительского сбора, арестовали банковские счета должника, а ему самому закрыли выезд за пределы страны. Но и это не помогло.

Только угроза уголовной ответственности заставила жадного папашу расплатиться – для этого ему понадобилась помощь родственников. Сейчас долг полностью погашен.

Севастополь, Лиана Макоба

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