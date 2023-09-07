В Крыму начали размножаться анаконды

В Крыму зафиксирован факт размножения анаконд в неволе – такое на полуострове произошло впервые.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», семья анаконд обитает в Алуштинском аквариуме уже около 15 лет. Но первое потомство появилось только сейчас: на свет появились сразу 10 детенышей. Их уже отселили в отдельный аквариум, так как родители интереса к ним не проявляют – у змей отсутствует материнский инстинкт.

В течение первого года – самого главного в жизни анаконды, так как за это время полностью формируется весь организм, – за малышами будут наблюдать специалисты. К осени 2024 года длина малышей достигнет 70 см, но в последствии они «растянутся» на несколько метров. Так что в будущем крымских анаконд придется переселять.

Алушта, Лиана Макоба

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