В Севастополе фиксируется резкий рост заболеваемости коронавирусом

В Севастополе отмечается резкий рост заболеваемости ковидом.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, за весь период наблюдения в городе зарегистрированы 102 тысячи 181 случай коронавирусной инфекции, в том числе за истекшую неделю 60 случаев. Это на 114% выше, чем на предыдущей семидневке.

В Крыму заболеваемость тоже растет, но не столь быстро: за неделю зафиксирован 41 новый случай, что на 5% превышает предыдущий показатель.

Севастополь, Лиана Макоба

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