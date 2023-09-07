В Севастополе фиксируется резкий рост заболеваемости коронавирусом

В Севастополе отмечается резкий рост заболеваемости ковидом.
Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, за весь период наблюдения в городе зарегистрированы 102 тысячи 181 случай коронавирусной инфекции, в том числе за истекшую неделю 60 случаев. Это на 114% выше, чем на предыдущей семидневке.
В Крыму заболеваемость тоже растет, но не столь быстро: за неделю зафиксирован 41 новый случай, что на 5% превышает предыдущий показатель.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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