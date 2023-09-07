В Севастополе разгорается новый скандал вокруг общественных туалетов – горожане заявляют, что местные власти их просто обманывают.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цена на посещение общественных туалетов в городе составляет 20 рублей. Но на пляже «Хрустальный» решили, что этого не достаточно и требуют за визит в дощатую кабинку 50 рублей.

Горожане возмутились: на пляж приходят семьями и надолго, платить за каждое посещение туалета по 50 рублей многие не готовы, поэтому в отхожее место превращаются вся окрестная территория и море.

В городском правительстве на запрос журналистов ответили: «В связи с поступившими жалобами от жителей города и закупке гигиенических средств по более низким ценам, тариф за услуги пользования туалетом снижен до 30 рублей. Бесплатное посещение туалета обеспечивается льготным группам населения: инвалидам, ветеранам боевых действий, пенсионерам», – цитирует «Первый Севастопольский» документ, подписанный исполняющей обязанности директора Департамента городского хозяйства Вероникой Лисовской 31 августа.

Но горожане утверждают, что это неправда: цены снизили всего на два дня, и теперь вход в туалет снова стоит 50 рублей, льгот для пенсионеров нет, а у инвалидов и ветеранов требуют подтверждающие документы.

Журналисты нескольких севастопольских изданий побывали на пляже на этой недели и убедились: горожане не обманывают. Тогда получается, что либо обманывают чиновники, либо городские власти ситуацию не контролируют.

Севастополь, Лиана Макоба

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