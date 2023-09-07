«Неизбежны жалобы»: в Севастополе не могут достроить детскую поликлинику

В Севастополе на Корабельной стороне не могут достроить детскую поликлинику: срок сдачи объекта сдвинуты на 2024 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о строительстве нового медучреждения на улице Красносельского было объявлено в июле 2020 года. Процесс должен был начаться в 2021 году и завершиться в текущем. Но сразу же после начала строительства появились проблемы: «На данной площадке возникли сложности с инженерными коммуникациями – это водопровод, сети электроснабжения и газопровод среднего давления. Подрядчик фактически вручную разрабатывал котлован первой блок-секции будущего медучреждения, чтобы не затронуть сети газоснабжения. На сегодняшний день ресурсоснабжающей организацией «Севастопольгаз» разрабатывается проектная документация для выноса газовой трубы. На сроки ввода объекта эти работы не повлияют. По контракту должны завершить строительство к концу 2023 года», –сообщил год назад директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Каким образом удалось начать проект без учета геоподосновы, содержащей полную информацию о состоянии почв и имеющихся коммуникаций на участке, – загадка.

Теперь власти сообщают о смене подрядчика – новый контракт планируется заключить в течение месяца.

Проблема в том, что пока поликлиника строится, «всех детей Корабельной стороны принимают только в помещении на проспекте Победы, так как здание еще одной поликлиники, работавшей в этом районе, было признано аварийным и закрыто. Возможностей поликлиники на проспекты Победы давно не хватает, и теперь понятно, что эта ситуация продлится еще год-полтора, – пишет telegram-канал «Приключения губернатора». – озможно, департамент здравоохранения найдет способ улучшить условия приема детей в действующей поликлинике, иначе в сезон пиковых нагрузок неизбежны жалобы».

Севастополь, Лиана Макоба

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