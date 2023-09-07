В Ялте легендарное озеро превратили в обычную фотозону

В Ялте появился новый официальный туристический объект – озеро Черепашье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», небольшое озерцо хорошо знакомо тем, кто предпочитает подниматься из Ялты на ай-Петри на машине. Оно расположено на высоте 578 метров над уровнем моря. Здесь часто останавливаются туристические группы, направляющиеся к зубцам Ай-Петри, чтобы сфотографироваться и послушать местные легенды.

Одна из них: озеро очень древнее, и черепахи в нем водятся с незапамятных времен. Другая: в годы Великой Отечественной войны здесь затопили немецкую технику – несколько танков и гаубиц, а также снаряды. Третья: именно на этом озере снимали сцены с черепахой Тортиллой для известного советского фильма «Приключения Буратино», вышедшего на на экраны в 1975 году.

Все это неправда. Во-первых, озеро – на самом деле пожарный водоем, появившийся сравнительно недавно. Обитающие в нем красноухие черепахи попали сюда случайной, но прижились. Водоем настолько мелкий, что утопить в нем нельзя даже большой ящик, не говоря уже о танках. А сцены с Тортиллой снимались под Минском.

Впрочем, водоем выглядел настолько живописно, что вполне мог ассоциироваться с любыми легендами: маленькое озерцо с темно-зеленой водой, заросшее камышами и с меленьки деревянным домиком на одном из берегов вполне могло сойти за пристанище кикимор или место действия какой-нибудь загадочной истории.

Так озеро выглядело до

Теперь один из ялтинских предпринимателей получил грант республиканского минкульта и облагородил территорию: домик отремонтировали, выкрасили в яркий цвет и превратили в беседку; по периметру водоема расположили деревянные настилы, оборудованные перилами и пандусами для маломобильных граждан; установили информационные стенды эколого-просветительского характера, информация на которых продублирована шрифтом Брайля.

Торжественное открытие нового официального туристического объекта назначена на 8 сентября. Безусловно, теперь здесь будет гораздо больше народу. Но гораздо меньше очарования.

Ялта, Лиана Макоба

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