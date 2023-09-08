В Севастополе школьнику сломали руку за буллинг

В Севастополе 13-летнему школьнику сломали руку за унижение одноклассницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девочка написала ему в мессенджере и предложила погулять. Когда парень пришел на свидание, оказалось, что одноклассница не одна, а с 14-летним другом.

Младший кавалер протянул руку, чтобы поздороваться, но был повален на землю и избит. В итоге школьник оказался в больнице с переломом левой кисти, разбитой скулой и ушибами.

Подстроившая honey trap девочка говорит, что одноклассник не давал ей прохода и дразнил за лишний вес, а ее молодой человек, просто за нее заступился, пишет telegram-канал «Mash на волне».

Севастополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»