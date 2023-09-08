ФСБ: В Крыму предотвращена диверсия

ФСБ заявила о предотвращении диверсии в Крыму.

«На территории Республики Крым пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок», – сообщили в ЦОС.

По информации ведомства, теракт на железной дороге готовил гражданин России, 45-летний житель Севастополя. Кроме того, по заданию военной разведки Украины, он собирал сведения о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны РФ. В тайнике у задержанного изъяты самодельное взрывное устройство на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества. Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчину отправили в СИЗО.

Симферополь, Олег Яковенко

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