российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 8 сентября 2023, 10:36 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

ФСБ: В Крыму предотвращена диверсия

ФСБ заявила о предотвращении диверсии в Крыму.

«На территории Республики Крым пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок», – сообщили в ЦОС.

По информации ведомства, теракт на железной дороге готовил гражданин России, 45-летний житель Севастополя. Кроме того, по заданию военной разведки Украины, он собирал сведения о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны РФ. В тайнике у задержанного изъяты самодельное взрывное устройство на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества. Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчину отправили в СИЗО.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,