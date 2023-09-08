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Пятница, 8 сентября 2023, 12:31 мск

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В Крыму завершено следствие по факту гибели подростка в ванной

В Крыму завершено расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности несовершеннолетнему.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла в марте текущего года в селе Уварово Ленинского района. Рано утром в ванной комнате частного дома обнаружили тело 15-летнего мальчика с признаками отравления угарным газом.
«Установлено, что мужчина в 2020 году приобрел в Ленинском районе индивидуальный жилой дом. Не убедившись в правильной установке твердотопливного водяного котла, он приступил к его эксплуатации. В марте мужчина представил возможность использования ванной комнаты семье своих родственников, растопив котел. В результате, принимавший душ 15-летний подросток скончался, отравившись выходящим из котла угарным газом», – рассказали в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и направления в суд.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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