Севастополец рассказал о своей работе на украинскую разведку

Задержанный за подготовку диверсии севастополец рассказал о своей работе на Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ФСБ сообщила о задержании 45-летнего мужчины, собиравшегося устроить взрыв на железной дороге.

«На меня вышел пользователь с ником «Макс Полянов», представился сотрудником ГУР. Потом буквально через пару дней он предложил сотрудничать, – рассказывает мужчина в видео, опубликованном РИА Новости. – Ему нужна была информация о центральном входе в Севастопольскую бухту, где размещены защитные боновые сооружения и точки ПВО, которые их прикрывают».

Куратор из ГУП также интересовался передвижением кораблей и подводных лодок, несущих ракеты «Калибр». Севастополец должен был фиксировать места базирования судов в бухте.

Кроме того, агент сообщал о взлетах авиации с аэродрома Бельбек.

В конце июля куратор поручил мужчине совершить подрыв железнодорожного полотна, сообщив место, где будет спрятано самодельное взрывное устройство: его нужно будет его изъять и перепрятать, а потом подорвать железную дороги о в районе села Почтового (Бахчисарайский район). О точном месте должны были сообщить непосредственно перед операцией.

Севастополь, Олег Яковенко

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