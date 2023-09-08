В ведущем ГУПе Крыма начались кадровые чистки и антикоррупционные расследования

В ГУП «Крымэнерго» начались кадровые чистки и антикоррупционные расследования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два дня назад Аксенов объявил о смене руководства госпредприятия: Андрей Цурканенко подал заявление об увольнении по собственному желанию, его место временно занял Вячеслав Гайдук. Ему поручено провести ревизию ранее принятых на предприятии решений, обеспечить соблюдение сроков и качество работ по техприсоединениям к электросетям, продолжить модернизацию электросетей и выработать меры для снижения аварийных отключений.

Тогда глава Крыма заверил: для коллектива смена руководства ничем не грозит.

И уже сегодня уволил начальников районных электросетей в 6 муниципалитетах: Алуште, Симферополе, Евпатории, Ялте, Бахчисарайском и Симферопольском районах.

«Видим, что ряд районных электрических сетей искусственно накапливали объем присоединений. Искусственное накопление было необходимо с целью создать невозможность получения условий на техприсоединение, что требовало дальше выхода на посредника и получение вознаграждения», – объяснил увольнение глава РК.

Одновременно комитет по противодействию коррупции Республики Крым совместно со Службой финансового надзора Республики Крым начали проверку финансово-хозяйственной деятельности ГУП РК «Крымэнерго».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»