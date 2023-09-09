В Крыму сбили три беспилотника

В Крыму сбили три украинских дрона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов сегодня в 19:24 по местному времени(соответствует московскому) сообщил: «В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БПЛА».

Через час, в 20:38, Аксенов добавил: «Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма. Прошу доверять только официальным источникам информации».

Других подробностей ни глава РК, ни Минобороны РФ не сообщают.

Симферополь, Олег Яковенко

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