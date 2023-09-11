В Крыму собака покусала ребенка, хозяйка пса вину не признает

В Алуште собака покусала одиннадцатилетнюю девочку, хозяйка пса своей вины не видит.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел рядом с домом, во дворе которого живет кане-корсо. Обычно собаки данной породы неагрессивны, но считаются хорошими охранниками. Пес, напавший на ребенка, дружелюбным нравом не отличается. Поэтому к дочери хозяйки подружки заходят с улицы через окно. Уходят аналогичным образом.

Но на этот раз дочери хозяйки пришлось вернуться домой и выйти во двор, а дверь в дом она не закрыла. В итоге пес заскочил в комнату, прыгнул через окно и вцепился в 11-летнюю девочку, ждавшую подружку на улице. Оттаскивать пса от ребенка пришлось прохожим.

«Девочку отвезли в больницу. Владелица пса хотела купить лекарства, но мать приобрела их сама. Предложила хозяйке оплатить расходы, та передумала и решила разделить сумму пополам, потому что не видит своей вины, – пишет telegram-канал Mash на волне. – Мать пострадавшей девочки собирается писать заявление в полицию».

Алушта, Лиана Макоба

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